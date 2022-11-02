В СФ прокомментировали возможность возвращения смертной казни в РФ

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Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что вернуть смертную казнь нельзя при действующей Конституции РФ.

"Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Валерий Дмитриевич Зорькин", – отметил Клишас в своем телеграм-канале.

В свою очередь, депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил, что вернуть смертную казнь в РФ можно только через волю общественности и органов власти. При этом, по его словам, РФ больше не имеет обязательств перед Советом Европы.

Конституция РФ не предполагает ограничений на применение смертной казни как высшей меры социальной защиты, передает РИА Новости мнение Морозова.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева рассказал, что из-за действий саботажников на территории РФ можно будет отменить мораторий на смертную казнь. Он напомнил, что в период ВОВ подобные действия решались расстрелами на месте преступления без судебного разбирательства.

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