Новости регионов: следственный изолятор "Кресты" выставили на аукцион

Известный следственный изолятор в Санкт-Петербурге "Кресты" выставлен на аукцион. Начальная цена за исторический комплекс – один миллиард рублей. На осмотр перед торгами отвели три месяца. "Кресты" построили в конце XIX века. В двух корпусах было обустроено 999 камер-одиночек. Это было самое большое исправительное учреждение в Европе.

Тем временем жители Петропавловска-Камчатского жалуются на дрифтеров, которые носятся по дорогам и будят жителей. Особенно активность гонщиков усилилась после снегопада, который сделал дороги очень скользкими.

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