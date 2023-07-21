В Госдуме предложили предоставить студенткам в декрете право переводиться на бюджет

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Студенткам в декрете могут предоставить право переводиться с платного обучения на бюджет. Соответствующий проект подготовил и отправил правительству РФ заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что переход будет осуществляется посредством выделения дополнительного места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по конкретной образовательной программе в случае отсутствия таких мест при подаче документов обучающейся.

Для того, чтобы это стало возможно, необходимо будет внести изменения в статью 34 закона "Об образовании в Российской Федерации".

Даванков отмечает, что заранее не получится определить, сколько составит финансирование, поскольку отсутствуют точные данные о количестве девушек, родивших во время учебы в вузах и не получивших возможности перевода с платного обучения.

Парламентарий обратил внимание на то, что часто беременность становится причиной завершения обучения. Однако, по его мнению, так не должно быть. Предлагаемая инициатива поможет молодым мамам.

"В университет можно будет вернуться в любой момент после рождения ребенка. Это будет справедливо", – резюмировал он.

В июне Госдума приняла поправку, согласно которой граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные и ополченцы Донбасса получили возможность учиться в вузах РФ за счет бюджета.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко позже заверил, что участники спецоперации и их дети будут приниматься на бюджет в рамках отдельной квоты. При этом воспользоваться льготой они смогут уже в этом году.



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