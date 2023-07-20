В НИУ МИЭТ увеличили число бюджетных мест по техническим специальностям

Фото: depositphotos/kasto

Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ) за последние пять лет увеличил количество бюджетных мест по техническим специальностям на 23%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За последние пять лет в НИУ МИЭТ на 23% выросло количество бюджетных мест по техническим специальностям. Например, в 2023 году под обучение на 18 таких направлениях для бакалавриата было выделено 837 мест и 429 – для поступающих в магистратуру", – сообщил Ефимов.

Особым спросом, по словам заммэра, среди абитуриентов вуза пользуются направления ИT-профиля и инженерные специальности. В частности, будущие студенты отдают предпочтение направлению "Электроника и наноэлектроника" со 141 бюджетным местом.

НИУ МИЭТ является одним из ведущих центров образования, науки и инноваций в области электроники и IT. Его производственные мощности располагаются в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в 2023–2024 учебном году университет запускает программу магистратуры "Синхротронное излучение в технологии наноматериалов". Проект решили запустить из-за острой востребованности в специалистах, работающих в области исследования новых материалов.

Наиболее популярной площадкой для трудоустройства среди студентов после их выпуска из университета является "Алабушево", пояснил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. В целом показатель трудоустройства выпускников держится на уровне от 85 до 87%, добавил проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов.



Всего в 2023 году российские вузы выделили для абитуриентов более 625 тысяч бюджетных мест. Число было сформировано с учетом желающих поступить из новых регионов страны. В Минобрнауки РФ заявили, что подобный показатель соответствует госгарантии реализации гражданами права на получение образования.



Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ