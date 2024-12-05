Новости регионов: дайверов, нелегально добывавших янтарь, задержали под Калининградом

Пятерых дайверов задержали за нелегальный промысел янтаря в Балтийском море. Такими итогами за месяц поделились местные правоохранители. Морских копателей, как правило, ловят прямо за работой. Так, один из них был задержан в километре от береговой линии напротив поселка Янтарного. Он размывал дно с помощью специального оборудования. Всего дельцы добыли более 45 килограммов янтаря-сырца. На фигурантов составили протоколы об административных правонарушениях.

Тем временем необычное содержимое нашли сотрудники Центральной почтовой таможни в посылке, замаскированной под мешок Деда Мороза. В ней были спрятаны три пачки валюты. Деньги запаковали в несколько слоев ткани и обернули в фольгу. Неизвестный отправил кому-то 18 тысяч евро, 4 пары серебряных сережек, брошь, а еще блистеры с таблетками. Их обычно применяют для лечения заболеваний щитовидной железы. Посылка должна была отправиться из Санкт-Петербурга в Ригу.

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