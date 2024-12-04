Ученый Колтовской заявил, что упавший астероид не опасен для природы и жителей Якутии

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"

Упавший в Якутии астероид C0WEPC5 сгорел в верхних слоях атмосферы Земли, поэтому не несет опасности для природы и населения региона. Об этом заявил доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.

"Сам астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел <...> примерно в 100 километрах от Земли", – цитирует его ТАСС.

Редкое явление могли наблюдать жители Олекминского, Ленского и Сунтарского районов в южной части Якутии 3 декабря в 19:15 по московскому времени. Этому способствовало отсутствие облачности.

Во время полета была заметна вспышка, которая показала процесс развала метеорита. Уникальность явления в том, что ученые спрогнозировали его точную траекторию и время его падения.

