Новости регионов: астероид увидели в небе над Якутией

Астероид, прилет которого предсказали российские ученые, сгорел в небе над Якутией. Этот момент удалось заснять нескольким очевидцам. Астероид заметили около суток назад, но панику поднимать не стали, так как шансов долететь до поверхности Земли у него не было. Тем не менее, МЧС Якутии привели в состояние повышенной готовности.

Аэропорт Новосибирска из-за сильного снегопада не принимает самолеты. Скорректировано расписание нескольких рейсов. В частности, задерживаются самолеты из Якутска, Ханты-Мансийска, Благовещенска, Нерюнгри, Норильска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. Сложные погодные условия синоптики прогнозируют до конца недели.

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