Минтранс Мурманской области призвал не ездить в Териберку из-за непогоды

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Минтранс Мурманской области призвал горожан воздержаться от поездок в село Териберка из-за начинающейся метели, следует из телеграм-канала ассоциация туроператоров (АТОР).

На данный момент ухудшения погодных условий наблюдаются на автоподъезде в населенный пункт. Ожидается, что порывы ветра в дальнейшем достигнут 20–22 метров в секунду.

В связи с этим тем туристам, кто уже находится в Териберке, но по времени ограничен наличием обратных билетов, рекомендовано выезжать в аэропорт заранее. Однако в ассоциации обратили внимание, что при отсутствии видимости и отсутствии безопасного проезда дорогу могут закрыть.

Для более точной информации следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Мурманскавтодора, заключили в АТОР.

Сильный снег также накроет и несколько районов Сахалинской области днем в субботу, 30 ноября. Предполагается, что за 12 часов выпадет около 7–19 миллиметров осадков. При этом скорость ветра может достигнуть 17 метров в секунду, также на дорогах возможна гололедица.

Помимо этого, на текущей неделе и в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне сильнейшей за последние 100 лет снежной бури, которая принесла три месячных нормы осадков. По пятницу, 29 ноября, школьники учатся дистанционно.