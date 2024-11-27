Режим ЧС введен в Благовещенске на фоне сильнейшей снежной бури

В Благовещенске со среды, 27 ноября, ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне сильнейшей за последние сто лет снежной бури, которая принесла три месячных нормы осадков. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев у себя в телеграм-канале

Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все ресурсы города направлены на ликвидацию последствий бури. ГСТК и привлеченная техника работают в круглосуточном режиме. Как сообщил мэр, за два дня в Благовещенске выпало количество снега, которое выпадает в городе за всю зиму.

Градоначальник обратился к руководителям предприятий и организаций с призывом очистить от снега прилегающие территории, а также, по возможности, автобусные остановки и пешеходные дорожки, расположенные рядом.

"Жителей многоквартирных домов прошу, желательно при поддержке соседей, также помочь в уборке своих дворовых территорий. К сожалению, далеко не все управляющие компании успевают делать это или просто недобросовестно относятся к своим обязанностям", – добавил Имамеев.

Также до пятницы, 29 ноября, школьники будут учиться дистанционно. Первая и вторая смены обучения 27 ноября сокращены. В то же время детские сады работают штатно. Об этом сообщила администрация Благовещенска в своем телеграм-канале.

Между тем в Благовещенске из-за снежной бури автобусы не смогли выйти на маршруты. Из-за осадков часть общественного транспорта не смогла выехать из гаражей и баз. После того, как их очистят от снега, количество городского транспорта увеличится. Из-за осадков отменены десятки междугородних и муниципальных автобусных маршрутов.

Многие горожане не рискнули ехать на своих автомобилях на работу, поскольку город очищен от выпавших осадков не полностью. Большая часть городских дорог еще завалена снегом.

Также пострадало и авиасообщение между Благовещенском и городами России: рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока ушли не на местный аэродром, а на запасной в Хабаровске, передает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Тем временем губернатор Приамурья Василий Орлов рекомендовал отменить все массовые мероприятия, а предприятиям и компаниям посоветовал перевести сотрудников на дистанционный режим.

"Прогнозы синоптиков не радуют – снегопад продолжится еще минимум сутки. Достаточно много времени понадобится потом, чтобы устранить его последствия. Все службы, особенно дорожные, работают круглосуточно", – написал он в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, для борьбы со снегом и снежными накатами на дорогах задействовано 400 специализированных транспортных средств и более 700 сотрудников.

В свою очередь пресс-служба Забайкальской железной дороги обратила внимание пассажиров, что движение пяти пассажирских поездов задержали из-за снега. Так, задержаны поезда № 326 (Нерюнгри – Хабаровск), № 9 (Владивосток – Москва), № 28 (Благовещенск – Владивосток), № 10 (Москва – Владивосток), № 325 (Хабаровск – Нерюнгри).

Снег также обвалил крышу физкультурно-оздоровительного комплекса в ночь на 27 ноября, о чем сообщила мэрия города. Услышав подозрительный звук, охранник вышел из здания, и в этот момент часть крыши обрушилась. В одном из помещений здания отключили подачу электроэнергии и тепла. В связи с этим временно прекращены тренировки.

В связи с инцидентом следственное управление СК Приамурья начало проверку по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

"В рамках процессуальной проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц строительной компании, которая передала здание ФОКа Центру спортивной подготовки города Свободный по договору поставки для последующей эксплуатации", добавило ведомство в своем телеграм-канале.

Накануне сообщилось, что в ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало количество осадков, которое на наблюдалось 97 лет. В городе и его окрестностях сложилась непростая ситуация на дорогах, участились случаи ДТП. В целях обеспечения безопасности в связи с обильными снегопадами было принято решение отменить 11 рейсов междугородних автобусов.

Ранее в поселок Тикси, расположенный в Якутии, пришла сильная пурга, из-за которой в населенном пункте отменили работу детских садов и школ. Женщинам, труд которых не связан с непрерывным производством, разрешили не работать.