Жителей Сахалина предупредили о сильном снегопаде

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Сильный снег ожидается в Ногликском, Углегорском и Томаринском районах Сахалинской области днем в субботу, 30 ноября. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

За 12 часов выпадет около 7–19 миллиметров осадков, уточнили в областном управлении Росгидромета. При этом скорость ветра может достигнуть 17 метров в секунду, также на дорогах возможна гололедица.

Соответствующие экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию были направлены в администрации муниципальных образований и взаимодействующие структуры. Кроме того, к данному моменту силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию.

"Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", – подчеркнули в ведомстве.

На этой неделе в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне сильнейшей за последние 100 лет снежной бури, которая принесла три месячных нормы осадков. По пятницу, 29 ноября, школьники учатся дистанционно.

В среду, 27-го числа, из-за осадков часть общественного транспорта не смогла выехать из гаражей и баз, что привело к тому, что автобусы не смогли выйти на маршруты. Кроме того, на фоне метели были отменены десятки междугородних и муниципальных автобусных маршрутов.