Новости регионов: в горном кластере Сочи объявили лавинную опасность

В горном кластере Сочи объявили лавинную опасность. Предупреждение продлится сутки. Режим действует на отметках выше полутора тысяч метров над уровнем моря.

Между тем в Башкирии пожар уничтожил двухэтажный жилой дом. ЧП произошло в ночь на 2 декабря в поселке Краснохолмский. Сначала огонь охватил квартиру на первом этаже, а потом перекинулся на соседние помещения. Локализовать пожар спасателям удалось на площади 900 квадратных метров.

Тем временем в Краснодаре местный футбольный клуб проиграл столичному "Спартаку" в матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Это уже пятая победа подряд красно-белых в национальном чемпионате.

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