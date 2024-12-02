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02 декабря, 07:30

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Новости регионов: в горном кластере Сочи объявили лавинную опасность

Новости регионов: в горном кластере Сочи объявили лавинную опасность

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В горном кластере Сочи объявили лавинную опасность. Предупреждение продлится сутки. Режим действует на отметках выше полутора тысяч метров над уровнем моря.

Между тем в Башкирии пожар уничтожил двухэтажный жилой дом. ЧП произошло в ночь на 2 декабря в поселке Краснохолмский. Сначала огонь охватил квартиру на первом этаже, а потом перекинулся на соседние помещения. Локализовать пожар спасателям удалось на площади 900 квадратных метров.

Тем временем в Краснодаре местный футбольный клуб проиграл столичному "Спартаку" в матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Это уже пятая победа подряд красно-белых в национальном чемпионате.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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