Новости регионов: на Камчатке туристам пришлось нести уставшего пса на руках 15 километров

На Камчатке пес так сильно устал во время похода до ледниковых Голубых озер, что туристам пришлось нести его на руках 15 километров пути. Сначала животному удавалось держать нужный темп, однако на обратный путь сил у него уже не хватило. Тогда туристы соорудили для него носилки из одеял. Уставшую собаку несли до города Елизово.

1 июля в бухте Соболь стартовал чемпионат Приморского края по серфингу. Покорить волны вышли 24 спортсмена на лонгбордах. Соревнования будут проходить до вечера.

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