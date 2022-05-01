В Подмосковье отмечен повышенный спрос на места размещения

В отелях и санаториях Подмосковья небывалый ажиотаж. Свободных номеров практически не найти.

Отдых в области сами туристы сейчас сравнивают с заграничными поездками – преимущественно из-за высоких цен. Так ли это на самом деле и какие развлечения могут предложить отели Подмосковья? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.