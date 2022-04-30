Ураганный ветер на Урале и снегопад в Нижнем Новгороде

Предстоящие праздники на Урале испортил практически ураганный ветер. Порывы достигали 30 метров в секунду. В Челябинске кровля автомойки на днях не выдержала таких порывов и рухнула на десятки машин. Также местные жители делятся кадрами летающих остановок и деревьев, которые падают прямо на проезжую часть.

В Нижнем Новгороде последний день апреля больше напоминает середину зимы. В городе уже несколько дней идет мокрый снег с дождем. Местные жители делятся кадрами заснеженных участков и зимних пейзажей.

Приходится сверяться с календарем и жителям Ленобласти. Местные жители выкладывают кадры заснеженных улиц в соцсети и в шутку поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.