Трое подростков пострадали от удара током на железной дороге в Москве в марте

В столице активизировались несовершеннолетние зацеперы. Только в марте три подростка пострадали от удара током. Подобные увлечения не только угрожают жизни и здоровью, но и приводят к неисправности подвижного состава. Также происходит существенный сбой в графике движения поездов.

Чтобы объяснить детям, к чему могут привести такие занятия, сотрудники Московской железной дороги (МЖД) проводят специальные мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.