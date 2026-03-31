31 марта, 17:45
Взрыв на нефтехимическом заводе в Нижнекамске унес жизни двоих человек
Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Нижнекамске в Татарстане. Два человека погибли, более 70 пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи. Пожар локализован, сообщили в МЧС.
Группа специалистов федеральных медицинских центров готовится к вылету в Татарстан для оказания помощи. Следователи опрашивают очевидцев и работников предприятия. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования. Возбуждено уголовное дело.
