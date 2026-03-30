Несколько московских семей обвинили модельного агента в мошенничестве

Модельный агент обманула несколько московских семей, пообещав их детям съемки, но при этом не выполнила значительную часть обязательств, сообщили СМИ. Об этой и других аферах в модельном бизнесе расскажет Москва 24.

Сотрудничество без договора

Жительница Москвы Ирина Малявка столкнулась с недобросовестным оказанием услуг со стороны модельного агента Аллы Никитиной. Как рассказала пострадавшая телеканалу Москва 24, для ее ребенка должны были организовать рекламные и киносъемки, а также фотосессии. За год сотрудничества женщина заплатила 70 тысяч рублей. Она также рассказала, что планировалась 81 фотосъемка, но на деле состоялось лишь 12. Ирина захотела вернуть деньги, но уже на протяжении 5 месяцев не может получить их обратно.





Ирина Малявка жительница Москвы Все время у нее то спину прищемило, то колени болят, то она похоронила дедушку двоюродного, то кошку похоронила. Говорит: "Я остаток вам верну 05.04". То есть она мне с ноября пытается вернуть. Я просто собираю документы и иду в суд.

Многодетная мать Екатерина Константинова тоже заявила, что столкнулась с подобной ситуацией, когда обратилась к Никитиной. Женщина заплатила около 60 тысяч рублей за рекламные фотосессии и киношколу, при этом агент якобы обещала минимум по две съемки каждый месяц, но их было пять за все время.

"Попросила вернуть денежные средства из-за того, что съемок не было. То есть она мне должна была с 10 по 20 декабря перечислить денежные средства в размере 28 тысяч и постоянно "кормила завтраками". И на протяжении всего времени денег нет", – пожаловалась Екатерина.



При этом еще один житель столицы Иван Власов рассказал, что ему удалось вернуть деньги, но только после того, как они с супругой написали заявление в полицию.

При этом сотрудничество между модельным агентом и клиентами основывалось на устных договоренностях: стороны не заключали никаких контрактов. По словам Аллы Никитиной, это стандартная практика.

"Ни одно модельное агентство договоры не заключает. Если заключается договор, то, соответственно, суммы уже не те идут, которые платят родители. То есть родители максимум платят по 20 тысяч рублей, ну ребенок получал по две съемки в месяц. Одна съемка в Москве стоит от 10 тысяч рублей", – заявила агент.

В свою очередь, исполнительный директор одного из модельных агентств Ксения Уварова обратила внимание журналистов на то, что договор обязательно должен быть и чем он подробнее, тем лучше.

Многомиллионный ущерб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В последнее время в СМИ нередко появляются новости об аферах в модельном бизнесе. Например, 19 марта журналисты сообщили, что правоохранительные органы пресекли работу фиктивного агентства, задержав восемь человек. При этом, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек, а общий ущерб составил более 20 миллионов.

Мошенники предлагали клиентам пройти обучение в некой академии, чтобы построить успешную карьеру. После оплаты курсов якобы появлялась возможность заключить трудовой договор с модельным агентством. Однако аферисты не выполнили своих обязательств, а поступившие средства использовали по своему усмотрению.

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Помимо этого, в начале 2026-го СМИ сообщили, что основательницу еще одного модельного агентства – Елену Шерипову – осудили за мошенничество. Она получила 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с нее порядка 1,6 миллиона рублей в пользу потерпевших. От действий Шериповой пострадали 159 человек, а общая сумма ущерба превысила 17 миллионов рублей.

По версии следствия, она с соучастниками привлекала клиентов, рекламируя услуги по проведению кастингов, обучению моделей и изготовлению портфолио. При этом условия, прописанные в договорах с потерпевшими, не были выполнены, а на жертв вдобавок ко всему оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства.