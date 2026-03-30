Модельный агент обманула несколько семей в Москве

Модельный агент Алла Никитина обманула несколько московских семей. Женщина обещала организовать их детям съемки в сериалах и фотосессиях, но выполнила лишь малую часть обязательств, а когда клиенты потребовали возврата средств, начала откладывать решение вопроса. Пострадавшие не заключали с агентом ни расписок, ни договоров.

Например, москвичка Ирина Малявка заплатила около 70 тысяч рублей за годовое сопровождение, при этом из 81 фотосъемки состоялись лишь 12.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.