Футболист Смолов выплатил 4 млн рублей потерпевшему после драки в центре Москвы

Футболист Федор Смолов выплатил 4 миллиона рублей потерпевшему после драки в центре Москвы. Стороны заключили мировое соглашение. В указанную сумму входят компенсация за причиненный вред здоровью и моральный вред и возмещение сопутствующих расходов.

Как рассказала адвокат Варвара Кнутова, с самого начала Смолов настаивал на том, что сожалеет об инциденте, принес извинения потерпевшим и сказал, что готов примириться. По словам юриста, вокруг этой истории было много "посторонних шумов", но удалось переговорить напрямую.

