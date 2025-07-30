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30 июля, 07:15

Происшествия

Новости мира: мощный взрыв произошел на заводе в США

Новости мира: мощный взрыв произошел на заводе в США

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Мощный взрыв произошел на заводе в американском штате Небраска. Он прогремел на заводе по производству полупроводников. ЧП засняли камеры видеонаблюдения. Там видно, как в одном из строений через щели просачивается дым и буквально через секунду здание разрывает изнутри. После этого сразу начинается пожар. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Десятки поврежденных крыш, поваленные деревья и дорожные знаки стали результатом мощного циклона, который обрушился на юг и юго-восток Бразилии. Порывы ветра в некоторых районах превышали 100 километров в час. Были приостановлены занятия в школах, объявлена тревога. Власти подсчитывают ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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