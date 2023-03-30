Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Под завалами в Турции нашли кота спустя почти два месяца после землетрясения

Под завалами в Турции нашли кота спустя почти два месяца после землетрясения

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка

Лес загорелся в результате взрыва на магистральном газопроводе в Свердловской области

Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области

В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

"Московский патруль": пенсионер устроил стрельбу в банке в Москве из-за мошенников

"Московский патруль": для полковника Росгвардии запросили арест по делу о коррупции

"Московский патруль": в Балашихе школьница заказала убийство собственной матери

"Московский патруль": в Видном задержали врача, выгнавшего ребенка из машины скорой помощи

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы

В Кахраманмараше спустя почти два месяца после исторического землетрясения обнаружили живого кота. Все это время его пыталась найти хозяйка. Ради этого она даже поселилась в машине рядом с развалинами. В итоге отыскал его владелец рухнувшего здания.

У кота несколько переломов, он не может ходить и сильно истощен. Животное уже в руках ветеринаров, и хозяйка очень надеется на его выздоровление.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. 20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика