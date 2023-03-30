Под завалами в Турции нашли кота спустя почти два месяца после землетрясения

В Кахраманмараше спустя почти два месяца после исторического землетрясения обнаружили живого кота. Все это время его пыталась найти хозяйка. Ради этого она даже поселилась в машине рядом с развалинами. В итоге отыскал его владелец рухнувшего здания.

У кота несколько переломов, он не может ходить и сильно истощен. Животное уже в руках ветеринаров, и хозяйка очень надеется на его выздоровление.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. 20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.