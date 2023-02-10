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Квадрокоптер снял возникший после землетрясения разлом в Турции

Квадрокоптер снял возникший после землетрясения разлом в Турции

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Квадрокоптер снял возникший после землетрясения разлом в Турции. Дело в том, что в момент стихийного бедствия Аравийская литосферная плита, которая географически соответствует Аравийскому полуострову, сдвинулась примерно на три метра. Так образовался разлом на земле.

Крупная трещина тянется по многим территориям Турции. Как отметили специалисты, в любой момент она может стать еще шире, разойтись или сомкнуться. По мнению специалистов, лучше создать вокруг разлома безопасную зону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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