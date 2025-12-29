Новости регионов: владелец танкера "Волгонефть-239" оспорил штраф за разлив мазута

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжаловал крупный штраф за разлив мазута в Керченском проливе. Заседание по делу пройдет в феврале. Сумма вреда, причиненного окружающей среде, оценена в 35,5 миллиарда рублей.

Движение на трассах Крыма затруднено после мощного снегопада. Кроме того, около 17 тысяч человек в трех районах полуострова остались без электричества. Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Двое неизвестных украли надувные куклы Деда Мороза и Снеговика в Ижевске. После этого они скрылись. Местные жители начали поиск злоумышленников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.