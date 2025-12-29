Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 22:30

Происшествия

Новости регионов: владелец танкера "Волгонефть-239" оспорил штраф за разлив мазута

Новости регионов: владелец танкера "Волгонефть-239" оспорил штраф за разлив мазута

"Московский патруль": мужчины ворвались в частный дом и избили женщину в Подмосковье

"Московский патруль": мужчина проник в подмосковный магазин ради мандаринов

"Московский патруль": полиция изъяла 12 тонн поддельной икры в Люберцах

Мужчину задержали за попытку кражи в супермаркете в Орехове-Зуеве

Поддельную икру на 7 млн рублей обнаружили в Люберцах

Пожар в историческом здании произошел во Владивостоке

Дожди со снегом и градом вызвали наводнения в Испании

Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике

Прокуратура начала проверку блогера после передачи травмированного львенка в Москве

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжаловал крупный штраф за разлив мазута в Керченском проливе. Заседание по делу пройдет в феврале. Сумма вреда, причиненного окружающей среде, оценена в 35,5 миллиарда рублей.

Движение на трассах Крыма затруднено после мощного снегопада. Кроме того, около 17 тысяч человек в трех районах полуострова остались без электричества. Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Двое неизвестных украли надувные куклы Деда Мороза и Снеговика в Ижевске. После этого они скрылись. Местные жители начали поиск злоумышленников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияэкологияпогодарегионывидеоЕкатерина Ефимцева

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика