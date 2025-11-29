Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Как сообщили в МЧС, хозяин оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда мужчины не было дома, пес включил комфорки, на поворотных ручках остались следы зубов.

Баллончик нагрелся и взорвался. Ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, плита также получила повреждения. Огонь потух сам, поэтому сильного пожара не случилось. Собака спряталась на балконе, где ее и нашли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.