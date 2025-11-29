29 ноября, 11:15Происшествия
Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье
Житель России, готовивший подрыв газопровода в Серпуховском районе Подмосковье, признал вину. Как сообщили в ФСБ, мужчину задержали во время бурения грунта над магистральным трубопроводом для установки самодельного взрывного устройства.
Задержанный сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему гражданство и вид на жительство. Взрывчатку он получил из тайника по заранее известным координатам. После выполнения задания мужчина планировал покинуть Россию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.