Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли в ДТП с участием нескольких автомобилей в Ростовской области. Еще шесть пострадавших были доставлены в больницу. Авария произошла из-за того, что водитель грузовика въехал в ограждение. Автомобиль перевернулся и оказался на встречной полосе. В результате столкнулись три другие машины.

Пожарно-спасательные подразделения в ночь на 29 июля продолжали разбирать конструкции на месте обрушения в жилом доме в Астрахани. Для жильцов поврежденного здания развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек.

В Якутии из тайги эвакуировали фрагмент ракеты-носителя, который упал после старта космического корабля с космодрома "Восточный". Сотрудники МЧС долетели до места на вертолете. Они расчистили площадку около бака и распилили его на части. Фрагменты доставят на космодром "Восточный".