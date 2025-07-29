Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Подмосковье правоохранители задержали курьера мошенников, которые обманули женщину

Движение затруднено на МКАД в районе Гольянова из-за ДТП

Авария произошла в левой полосе 104-го километра МКАД

Телефонные мошенники начали использовать пенсионеров в качестве курьеров

Новости мира: мужчина открыл стрельбу в центре Нью-Йорка

Автомобиль загорелся на Кантемировской улице в Москве

"Московский патруль": мошенники похитили со счетов россиян почти 30 млрд руб за 2024 год

Новости регионов: в Астрахани спасатели начали работать на месте обрушения пятиэтажки

Новости мира: в Греции лесные пожары вплотную подступили к Афинам

Четыре человека погибли в ДТП с участием нескольких автомобилей в Ростовской области. Еще шесть пострадавших были доставлены в больницу. Авария произошла из-за того, что водитель грузовика въехал в ограждение. Автомобиль перевернулся и оказался на встречной полосе. В результате столкнулись три другие машины.

Пожарно-спасательные подразделения в ночь на 29 июля продолжали разбирать конструкции на месте обрушения в жилом доме в Астрахани. Для жильцов поврежденного здания развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек.

В Якутии из тайги эвакуировали фрагмент ракеты-носителя, который упал после старта космического корабля с космодрома "Восточный". Сотрудники МЧС долетели до места на вертолете. Они расчистили площадку около бака и распилили его на части. Фрагменты доставят на космодром "Восточный".

Читайте также
происшествияДТПнаукарегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика