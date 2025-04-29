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29 апреля, 14:15

Происшествия

Двум россиянам после ДТП в Анталье может понадобиться операция

Двум россиянам после ДТП в Анталье может понадобиться операция

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Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье может понадобиться хирургическое вмешательство. Об этом сообщили в Генконсульстве России, отметив, что находятся в контакте с турецкими службами, туроператором и страховой компанией.

Всего в аварии пострадали не менее 18 из 25 россиян, которые находились в автобусе, а также водитель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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