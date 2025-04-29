Двум россиянам после ДТП в Анталье может понадобиться операция

Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье может понадобиться хирургическое вмешательство. Об этом сообщили в Генконсульстве России, отметив, что находятся в контакте с турецкими службами, туроператором и страховой компанией.

Всего в аварии пострадали не менее 18 из 25 россиян, которые находились в автобусе, а также водитель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.