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Новости

29 марта, 12:30

Происшествия

Новости регионов: в Магаданской области расследуют гибель туристов под лавиной

Новости регионов: в Магаданской области расследуют гибель туристов под лавиной

В Москве произошло ДТП с вылетом автомобиля на тротуар

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В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

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В Магаданской области продолжают расследовать гибель четырех туристов при сходе снежной лавины. Следователи и спасатели выехали на место происшествия, проверяют документацию туристического клуба на соответствие требованиям безопасности.

На Сахалине рыболовецкое судно сняли с мели в бухте Малокурильской у острова Шикотан. Судно застряло при выгрузке груза и не могло самостоятельно выйти в море из-за близости к берегу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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