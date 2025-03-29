29 марта, 12:30Происшествия
Новости регионов: в Магаданской области расследуют гибель туристов под лавиной
В Магаданской области продолжают расследовать гибель четырех туристов при сходе снежной лавины. Следователи и спасатели выехали на место происшествия, проверяют документацию туристического клуба на соответствие требованиям безопасности.
На Сахалине рыболовецкое судно сняли с мели в бухте Малокурильской у острова Шикотан. Судно застряло при выгрузке груза и не могло самостоятельно выйти в море из-за близости к берегу.
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