Рэпер Obe 1 Kanobe задержан в Подмосковье за выращивание конопли

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Полицейские задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД РФ.

Имя мужчины не раскрывается, но в ряде телеграм-каналов сообщалось о задержании рэпера Никиты Канобовича, известного как Obe 1 Kanobe.

"По оперативной информации, злоумышленник оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоза имени Ленина", – добавили в МВД.

Для этого, по версии полицейских, рэпер приобрел специальное оборудование, семена и удобрения. В ходе обысков его жилища правоохранители обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями. Кроме того, полицейские изъяли вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями.

Содержимое одной из коробок, согласно результатам экспертизы, является частью конопли. Остальная часть веществ также направлена на экспертизу, добавили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее столичные полицейские изъяли 565 кустов конопли в частном доме в Дмитровском округе Подмосковья. По подозрению в незаконном выращивании наркотиков для последующего сбыта задержаны двое мужчин 33 и 35 лет. Оба фигуранта заключены под стражу.

