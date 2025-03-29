Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 10:15

Происшествия

В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

Новости мира: легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии

Состояние пострадавших при крушении батискафа россиян улучшилось

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило тысячу

"Московский патруль": в подмосковной квартире рэпера найдена плантация наркотиков

"Московский патруль": участника популярного ТВ-шоу заподозрили в мошенничестве

"Московский патруль": суд вынес приговор бывшему начальнику ОМВД по Басманному району

"Московский патруль": мужчина похитил из иномарки москвича на Новом Арбате 3,5 млн рублей

"Московский патруль": сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столице

Спасатели МЧС РФ вылетели на помощь в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Почти две тысячи российских туристов могут находиться в Бангкоке, где произошло землетрясение. Значительное количество россиян проживает в городе на постоянной основе. Туроператоры не получали информации о пострадавших – четверть путешественников приобрели путевки заранее.

В курортных зонах Таиланда разрушений и паники не наблюдается. Тем временем в Мьянме число погибших при землетрясении магнитудой 7,7 превысило 1 000 человек – около 2 400 пострадали. МЧС России направило в зону бедствия два самолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика