В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

Почти две тысячи российских туристов могут находиться в Бангкоке, где произошло землетрясение. Значительное количество россиян проживает в городе на постоянной основе. Туроператоры не получали информации о пострадавших – четверть путешественников приобрели путевки заранее.

В курортных зонах Таиланда разрушений и паники не наблюдается. Тем временем в Мьянме число погибших при землетрясении магнитудой 7,7 превысило 1 000 человек – около 2 400 пострадали. МЧС России направило в зону бедствия два самолета.

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