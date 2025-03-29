Состояние пострадавших при крушении батискафа россиян улучшилось

Врачи больницы Хургады сообщили, что состояние россиян, пострадавших при затоплении батискафа, стабилизируется. Троих пациентов уже выписали, еще трое остаются в стационаре под наблюдением. Одна из пострадавших находится в реанимации, но ее состояние улучшается.

Батискаф с 45 туристами из России затонул 27 марта. Большинство смогли выбраться, однако шесть человек погибли, еще семеро были госпитализированы.

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