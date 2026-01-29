Новости мира: в Куршавеле ликвидировали пожар в бутике Rendez-Vous

Во Франции ликвидировали крупный пожар на элитном горнолыжном курорте. Спасатели почти двое суток тушили здание пятизвездочного отеля в Куршавеле. Там располагается бутик известной российской обувной сети Rendez-Vous. Огонь вспыхнул в мансарде, а потом быстро распространился на верхние этажи. Также возникла угроза, что пламя перекинется на соседний отель. Из здания эвакуировали почти 300 человек. На ликвидацию отправили свыше 140 спасателей. Четверо пожарных во время работы получили легкие травмы.

В Аргентине бушуют природные пожары, в которых выгорело рекордное количество леса. В эпицентре стихии находится Патагония. Пламя достигло окрестностей города Чолила. Ситуацию осложняет сильный ветер, а также отсутствие дождей и аномальная жара. Огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса и пастбищ – столько же, сколько выгорело за целое предыдущее десятилетие.

