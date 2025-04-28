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28 апреля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: три уголовных дела возбуждены из-за пожаров в Забайкалье

Новости регионов: три уголовных дела возбуждены из-за пожаров в Забайкалье

В Брянске задержали мошенников, укравших 45 миллионов рублей у бизнесмена

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Следователи возбудили три уголовных дела по статье "Халатность" из-за пожаров в Забайкальском крае. Речь идет о возгораниях в селе и двух поселках. Там загорелись жилые дома, дачные постройки, а также хранилище горюче-смазочных материалов. Правоохранителям предстоит установить причину пожаров и степень причиненного ущерба.

В Красноярском крае за сутки произошло несколько крупных пожаров. Огонь был замечен в разных населенных пунктах, сообщили в МЧС РФ. В городе Канске загорелись пять жилых домов, в поселке Таежный – 10 зданий. Кроме того, полностью сгорела деревня Рождественка. При этом информация о пострадавших или погибших не поступала.

В Брянске задержали четверых мошенников, которые обманули знакомого бизнесмена на 45 миллионов рублей. Как рассказали в МВД, злоумышленники убедили жертву оформить и выдать им доверенности, позволяющие осуществлять действия с тремя коммерческими организациями. В результате аферисты получили доступ к счетам фирм и похитили оттуда деньги. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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