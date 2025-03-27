Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Приморье из-за гололедицы произошел транспортный коллапс

Новости регионов: в Приморье из-за гололедицы произошел транспортный коллапс

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В Приморье из-за мокрого снега и гололедицы на дорогах образовался транспортный коллапс. На ключевой трассе "Уссури", соединяющей Владивосток и Хабаровск, за утро произошли десятки аварий. Одна фура съехала в кювет, другую развернуло поперек дороги, едва не перекрыв движение.

В Якутске прошедшей ночью наблюдалось яркое полярное сияние. Наиболее эффектные кадры удалось сделать в окрестностях Ус Хатын, где небо переливалось сиреневыми и зелеными оттенками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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