Адвокат Ярмуш: отравившему коллегу пирожками с ртутью могут смягчить наказание

Житель столицы простил знакомого, который хотел отравить его пирожками с ртутью. Также обвиняемый пообещал возместить весь причиненный ущерб. Какое наказание грозит отравителю с учетом новых обстоятельств – в нашем материале.

На почве ревности

История с отравлением москвича ртутью произошла 11 февраля. Изначально мужчина обратился к медикам вместе с приятелем, так как оба якобы съели пирожки с "серебристыми шариками". После этого Роспотребнадзор временно закрыл пекарню, где, по словам пострадавших, они и купили выпечку. Предполагалось, что ртуть могла попасть в пирожки именно там, плюс в процессе проверки эксперты нашли грубые нарушения в работе заведения.

Однако затем следователи выяснили, что опасную выпечку съел только один из пострадавших. Второй же признался, что отравил знакомого из-за ревности. По данным столичного СК, он заранее купил четыре градусника и набрал их содержимое в шприц. Когда же мужчины пришли в пекарню, один влил другому в выпечку ртуть.

Сам исполнитель попытался симулировать отравление: он скрывал от врачей, что чувствовал себя нормально, а в разговоре со следователями представлял все как несчастный случай. Но в итоге он все же признал вину и дал подробные показания. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство и отправили в СИЗО на время расследования.

Наказание смягчат?

26 марта стало известно, что отравленный москвич простил знакомого, который пытался его убить. Злоумышленник же согласился возместить весь причиненный вред, сообщили СМИ со ссылкой на материалы дела. С учетом этого защита настаивает на переквалификации статьи с покушения на убийство на умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Кроме того, в материалах указано, что об обвиняемом хорошо отзываются коллеги по работе и соседи. Этот фактор и примирение сторон могут стать основаниями для более мягкого приговора, отметила в беседе с Москвой 24 адвокат Мария Ярмуш. Кроме того, во внимание обычно принимается наличие несовершеннолетних детей и отсутствие судимостей.

"Но полностью избежать наказания и прекратить дело по такой тяжкой статье, тем более когда речь идет об умышленном преступлении, невозможно", – сказала Ярмуш.

Максимальный срок, который грозит по статье о покушении на убийство, – 11 лет и 3 месяца. Суд выносит такой вердикт в ситуациях, когда обвиняемый хотел совершить преступление, но не довел свой умысел до конца, пояснила эксперт.



(умышленное причинение тяжких телесных повреждений. – Прим. ред.) , злоумышленник получает максимум 8 лет лишения свободы.

Мария Ярмуш адвокат Адвокаты же пытаются облегчить участь своего подзащитного. По статье, на которую они хотят переквалифицировать дело, злоумышленник получает максимум 8 лет лишения свободы.

Говорить о возможном сроке в данном конкретном случае эксперт не стала. Однако наказание точно будет связано с лишением свободы, заключила Мария Ярмуш.

