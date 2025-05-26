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26 мая, 17:15

Происшествия

Около 30 кг нелегальной черной икры нашли у водителя минивэна в Краснодаре

Около 30 кг нелегальной черной икры нашли у водителя минивэна в Краснодаре

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Около 30 килограммов черной икры нашли у водителя минивэна в Краснодаре. Банки с икрой обнаружили в багажнике машины, при этом документов на них у мужчины не было, а общая стоимость нелегального груза составила более 1 миллиона рублей.

Оказалось, что товар был куплен в Москве для продажи в Краснодаре. В итоге икру конфисковали, а водителю минивэна теперь грозит уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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