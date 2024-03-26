Новости часа: СК РФ просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет РФ просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Речь идет об уроженце Киргизии Алишере Касимове, который сдавал злоумышленникам квартиру.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов открыт в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до вечера среды, 27 марта. О погодных условиях рассказали синоптики.