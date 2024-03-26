Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 12:00

Общество

Новости часа: СК РФ просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Новости часа: СК РФ просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Более 24 тыс человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Замглавы департамента по делам ГО Иванов рассказал о спасении пожарных в "Крокусе"

Новости мира: китайские эксперты выразили сомнение в западной версии теракта в "Крокусе"

Спасатели расчистили сцену и партер в "Крокус Сити Холле"

СК РФ потребовал арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фельдшер Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте ЧП в "Крокусе"

Студент и пожарный Никита Цапулин рассказал, как помогал пожарным в день теракта 22 марта

14-летний Артем Филимонов вывел толпу людей из горящего "Крокус Сити Холла"

Футбольный матч между сборными Франции и Чили начнется с минуты молчания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет РФ просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Речь идет об уроженце Киргизии Алишере Касимове, который сдавал злоумышленникам квартиру.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов открыт в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до вечера среды, 27 марта. О погодных условиях рассказали синоптики.

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