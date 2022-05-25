В Тюмени во время концерта в филармонии выступающим детям стало плохо

Дети из хора в тюменской филармонии массово попадали в обморок во время концерта. Юные артисты простояли на сцене под софитами около 50 минут. В какой-то момент дети начали по очереди падать.

По подсчетам очевидцев, так со сцены "испарились" около 20 человек. Зрители, видя эту жуткую картину, начали кричать и требовать дать хору выступить и отпустить детей. Однако концерт продолжался по утвержденной программе.

По словам директора филармонии, детям стало плохо от волнения. В отношении руководства будет проведена проверка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.