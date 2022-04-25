Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

На место ЧП выехала группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к осмотру.

Кадры с места событий появились в социальных сетях. На них видно, что после хлопка, похожего на взрыв, начался мощный пожар. Все это произошло в ночь на 25 апреля.

По данным региональных властей, горят резервуары на территории нефтебазы. В МЧС заявили, что эвакуировать население соседнего района не будут, угрозы жилым домам не зафиксировали. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

