Три человека пострадали в ДТП на Патриарших прудах в центре Москвы

В аварии, которая произошла в ночь на 24 октября в центре Москвы, пострадали три человека. На Патриарших прудах не поделили дорогу две иномарки, водители которых устроили гонки, а в итоге протаранили магазин.

Водителя автомобиля Toyota Camry госпитализировали, его пассажиру врачи оказали помощь на месте и отправили давать показания сотрудникам полиции. Пассажира BMW также направили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.