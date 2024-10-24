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24 октября, 07:15

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на Патриарших прудах в центре Москвы

Три человека пострадали в ДТП на Патриарших прудах в центре Москвы

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В аварии, которая произошла в ночь на 24 октября в центре Москвы, пострадали три человека. На Патриарших прудах не поделили дорогу две иномарки, водители которых устроили гонки, а в итоге протаранили магазин.

Водителя автомобиля Toyota Camry госпитализировали, его пассажиру врачи оказали помощь на месте и отправили давать показания сотрудникам полиции. Пассажира BMW также направили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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