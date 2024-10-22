Новости регионов: смертельное ДТП произошло на трассе Ярославль – Рыбинск

На трассе Ярославль – Рыбинск столкнулись четыре автомобиля. Водитель "ВАЗа" остановился, чтобы повернуть, после чего в него влетела "Лада Ларгус". От удара "ВАЗ" выехал на встречную полосу – под колеса китайскому внедорожнику. Кроме того, у "Лады" оторвало колесо, которое отлетело во встречный автомобиль Toyota. Как сообщили в МВД, пассажир "ВАЗа" погиб на месте. Еще двое участников ДТП доставлены в больницу.

Тем временем на Камчатке спасают медвежонка, который остался без матери. Он пришел к базе вахтовиков и прожил там больше месяца. Зверь спал на коврике у входа в бытовки, питался из рук. В данный момент базу закрыли до весны, а вахтовики уехали. По словам специалистов, в поисках пропитания животное, скорее всего, пойдет к людям – в соседний поселок, где его могут застрелить. Поэтому малыша перевезут в Москву. За ним уже вылетели сотрудники парка львов "Земля прайда".

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