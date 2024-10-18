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18 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: три собаки напали на ребенка под Шатурой

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Бродячие собаки набросились на ребенка в подмосковном поселке под Шатурой. Когда он начал убегать, три пса повалили его на землю во дворе жилого дома. Собак в итоге разогнали прохожие.

Тем временем в Хабаровском крае пропали три человека. Двое из них выехали на лодке в акваторию Амура пять дней назад. В МЧС сообщили, что их поиски продолжаются. Еще один мужчина пропал в другом районе. Его ищет поисковая группа. За последние сутки специалисты обследовали шесть квадратных километров леса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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