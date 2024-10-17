Следователи допросили 17 свидетелей по делу о взятке генерала Кузнецова

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Сотрудники СК России допросили 17 свидетелей по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

С момента предыдущего продления срока содержания под стражей Кузнецова были допрошены 17 свидетелей, назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу и осмотрены документы, полученные по запросам из кредитных организаций и налоговых органов.

Кузнецова арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. В 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, утверждает следствие.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем.

На заседании в августе Кузнецов отказался признавать свою вину. Его адвокат Марина Финкель пообещала использовать все предусмотренные законом способы для доказательства невиновности своего подзащитного.

