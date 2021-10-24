В Саратове женщина протащила дочь по лестнице вниз головой

В Саратовской области очевидцы сняли на видео, как мать тащит дочь по лестнице, схватившись за капюшон куртки. При этом женщина громко кричала, а девочка истерично плакала.

После сообщения о жестоком обращении с ребенком следователи начали проверку. Позже в соцсетях появилось другое видео с этой же семьей. Там мать опять кричит на ребенка на улице на глазах у прохожих.

Свой гнев женщина объяснила тем, что дочка якобы без спроса взяла у нее 200 рублей и пропала на несколько часов. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.