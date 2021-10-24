СК возбудил уголовное дело после аварии с шестью погибшими в Калмыкии

СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смертельного ДТП в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

По предварительной информации, лобовое столкновение пассажирского автобуса и "Камаза" произошло примерно в 01:30 на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В настоящее время на месте аварии работают следователи и криминалисты. В ходе расследования будут изучены документы на транспортное средство и назначены необходимые экспертизы, в том числе медосвидетельствование водителя автобуса.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли шесть человек и пострадали восемь. Пятерых пострадавших отпустили после осмотра, а еще троих госпитализировали. Водитель "Камаза" не пострадал, а водителя автобуса не госпитализировали. Все погибшие – пассажиры автобуса.

