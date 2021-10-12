Опознаны все погибшие в авиакатастрофе L-410 в Татарстане

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане с самолетом L-410 опознаны. Об этом во вторник, 12 октября, со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
"За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", – говорится в сообщении.
Самолет потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба. Шесть человек выжили.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.
Спасатели рассказали о спасении пострадавших в результате крушения самолета в Татарстане
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