Опознаны все погибшие в авиакатастрофе L-410 в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане с самолетом L-410 опознаны. Об этом во вторник, 12 октября, со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

"За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", – говорится в сообщении.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба. Шесть человек выжили.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.