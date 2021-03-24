Блогеры угнали такси в центре столицы

В центре Москвы трое блогеров угнали такси. Они вызвали машину бизнес-класса, когда приехал люксовый BMW, они попросили водителя открыть багажник, чтобы загрузить пакеты с продуктами. Мужчина вышел из салона, и в этот момент за руль сел один из пранкеров.

Через пару минут молодые люди вернулись и объяснили водителю, что это был пранк. Полиция возбудила уголовное дело, одного из блогеров отправили под стражу, а других – под домашний арест.

Среди угонщиков был пранкер Рамир Хасанов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.