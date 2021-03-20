Два автомобиля столкнулись на Валаамской улице

Фото: телеграмм-канал Дептранс. Оперативно

ДТП произошло на Валаамской улице в столице. Там столкнулись два автомобиля, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение транспорта незначительно затруднено", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом пострадали два человека. Инцидент произошел в столичном районе Сокольники. Позже стало известно, что автоледи не справилась с управлением.

