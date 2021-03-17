Видео с моментом наезда легковушки на пешеходов в Москве появилось в Сети

В Сети появилось видео, на котором видно, как на улице Стромынке легковой автомобиль въехал в автобус на остановке.

Как сообщили в Дептрансе, водитель ехал со скоростью 73 км/ч при ограничении 60 км/ч по городу.

В результате ДТП пострадали 3 человека – 2 пешехода и сам водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ребра и разрывом селезенки.

Двух пострадавших пешеходов доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом бедра и переломом руки.

В Дептрансе напомнили, что более половины всех нарушений на дорогах приходится на превышение скорости. Именно из-за него смертельные ДТП случаются чаще всего.

Ранее управление ГИБДД по городу сообщило, что водитель не справился с управлением и врезался в автобус, в результате чего автомобиль по инерции вынесло на автобусную остановку.