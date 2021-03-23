Движение на Ярославском шоссе затруднено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Две легковушки столкнулись на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Ярославское шоссе, дом 59. В результате аварии никто не пострадал.

Автомобилистов предупредили, что движение в сторону центра затруднено на 6,5 километра.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что необходимо информировать водителей о периодах наиболее высокой аварийности. Он предложил говорить об этом на теоретических занятиях при подготовке молодых водителей.